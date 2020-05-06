Ксения Собчак оценила внешность Нино Нинидзе и высказалась о ее отношениях с Максимом Виторганом

Новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала 35-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, был полон откровенных признаний. В беседе с Ксенией Собчак гостья призналась, что сделала себе две пластические операции — неудачную в США и удачную в России, а также впервые рассказала о расставании с бойфрендом, 33-летним танцовщиком Константином Мякиньковым. В ответ на ее откровения ведущая поделилась своими переживаниями, оценив новые отношения бывшего мужа — актера Максима Виторгана.

«Я на него смотрю и радуюсь. Что он в новых отношениях, у него там прекрасная красавица-девушка, он гораздо более инициативный, и все наши общие друзья говорят, что Максим стал более...», — призналась Ксения Собчак.

47-летний Максим Виторган и 28-летняя Нино Нинидзе встречаются с прошлого года — оба нашли утешение друг в друге после пережитых разводов. Максим прожил в браке с Ксенией Собчак почти четыре года, Нино ставила в прошлом непродолжительный брак с актером Кириллом Плетневым, от которого у нее растет сын Сандро.