logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ксения Собчак и Максим Виторган могут обойтись без раздела имущества при разводе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ксения Собчак и Максим Виторган в театре

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Светские сплетники уверены, что пара находится на грани развода.

Скандал вокруг возможного развода Ксении Собчак и Максима Виторгана набирает обороты. Супруги появились на одной из недавних кинопремьер, однако тщательно игнорировали друг друга на протяжении всего мероприятия. Журналисты телеканала НТВ попытались взять комментарии у главных героев светских хроник, однако 37-летняя Ксения, вероятно, памятуя о недавнем скандале, отказалась говорить о личной жизни, спрятавшись за широкими спинами охранников. Максим Виторган, в свою очередь, пообщался с телевизионщиками, но о разводе предпочел умолчать. «По большому счету, вы никому не нужны, и вам никто не нужен. Это данность. Меня много что может расстроить. Я вообще пессимист», — заявил актер.

Как отметили в программе «Ты не поверишь!», светские сплетники уверены, что развод Собчак и Виторгана не за горами. Более того, в окружении пары полагают, что супруги обойдутся без раздела имущества: Ксения намного богаче своего мужа. Виторган может похвастаться двумя квартирами в Москве и автомобилем, в то время как Ксения владеет тремя квартирами в Москве и Санкт-Петербурге, огромным домом на Рублевке, а также несколькими нежилыми помещениями и иномаркой премиум-класса.

При этом StarHit утверждает, что Ксения стала заядлым театралом и не пропускает ни одного спектакля с участием Константина Богомолова, слухи о ее романе с которым появились в СМИ несколько месяцев назад. «По окончании (спектакля «Теллурия» в постановке К.Богомолова в «Театре на Таганке» — прим.ред.) Ксения решила дождаться режиссера прямо в фойе. Мило перешептываясь и улыбаясь, парочка вышла и уехала в ночь на одной машине», — цитирует издание инсайдера.

Больше о непростых отношениях Ксении Собчак и Максима Виторгана вы можете прочитать здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак
43-летняя Шарлиз Терон удивила кардинальным преображением на красной дорожке «Оскара-2019»