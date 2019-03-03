Ксения Собчак и Максим Виторган могут обойтись без раздела имущества при разводе

Скандал вокруг возможного развода Ксении Собчак и Максима Виторгана набирает обороты. Супруги появились на одной из недавних кинопремьер, однако тщательно игнорировали друг друга на протяжении всего мероприятия. Журналисты телеканала НТВ попытались взять комментарии у главных героев светских хроник, однако 37-летняя Ксения, вероятно, памятуя о недавнем скандале, отказалась говорить о личной жизни, спрятавшись за широкими спинами охранников. Максим Виторган, в свою очередь, пообщался с телевизионщиками, но о разводе предпочел умолчать. «По большому счету, вы никому не нужны, и вам никто не нужен. Это данность. Меня много что может расстроить. Я вообще пессимист», — заявил актер.

Как отметили в программе «Ты не поверишь!», светские сплетники уверены, что развод Собчак и Виторгана не за горами. Более того, в окружении пары полагают, что супруги обойдутся без раздела имущества: Ксения намного богаче своего мужа. Виторган может похвастаться двумя квартирами в Москве и автомобилем, в то время как Ксения владеет тремя квартирами в Москве и Санкт-Петербурге, огромным домом на Рублевке, а также несколькими нежилыми помещениями и иномаркой премиум-класса.

При этом StarHit утверждает, что Ксения стала заядлым театралом и не пропускает ни одного спектакля с участием Константина Богомолова, слухи о ее романе с которым появились в СМИ несколько месяцев назад. «По окончании (спектакля «Теллурия» в постановке К.Богомолова в «Театре на Таганке» — прим.ред.) Ксения решила дождаться режиссера прямо в фойе. Мило перешептываясь и улыбаясь, парочка вышла и уехала в ночь на одной машине», — цитирует издание инсайдера.