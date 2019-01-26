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Ксения Собчак резко высказалась о профнепригодности своих коллег

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак в машине

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Журналисты федерального канала хотели обманным путем получить комментарий медиадивы по поводу драки между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым.

Драка возле «Кофемании», устроенная Максимом Виторганом и Константином Богомоловым, стала самым обсуждаемым светским событием этой недели, а муж Ксении Собчак и ее предполагаемый любовник — режиссер Константин Богомолов — главными ньюсмейкерами. Телеведущая, из-за которой, по всей вероятности, и разгорелся конфликт, предпочла не комментировать сложившуюся ситуацию. Однако журналисты телеканала НТВ попытались обманным путем получить столь желанный комментарий от самой Собчак. Об этом Ксения сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня»: «Сегодня день не задался. Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня «украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку. Совсем о***ли (с ума сошли — здесь и далее прим.ред.) . Вот реально».

Скриншот из Telegram-канала Ксении Собчак

«Я естественно развернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели на*ть (обмануть), а что профнепригодны. Надо ж человека вначале «в кадр» завести, а потом на***ть (обманывать). А так будьте готовы что он развернется и уйдет. Мда», — подытожила Собчак, опубликовав видео, в котором идет по коридору телецентра «Останкино».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.) Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: ntv.ru, instagram

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