Ксения Собчак резко высказалась о профнепригодности своих коллег

Драка возле «Кофемании», устроенная Максимом Виторганом и Константином Богомоловым, стала самым обсуждаемым светским событием этой недели, а муж Ксении Собчак и ее предполагаемый любовник — режиссер Константин Богомолов — главными ньюсмейкерами. Телеведущая, из-за которой, по всей вероятности, и разгорелся конфликт, предпочла не комментировать сложившуюся ситуацию. Однако журналисты телеканала НТВ попытались обманным путем получить столь желанный комментарий от самой Собчак. Об этом Ксения сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня»: «Сегодня день не задался. Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня «украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку. Совсем о***ли (с ума сошли — здесь и далее прим.ред.) . Вот реально».