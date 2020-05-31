Кристина Асмус рассказала, как самоизоляция повлияла на ее отношения с мужем: «Мы мало пересекаемся»
Фото: Instagram Кристины Асмус
Двухмесячный режим самоизоляции сказался на отношениях многих пар — более того, можно назвать несколько звездных тандемов, которые уже готовы идти по жизни разными дорогами. Но это не касается Кристины Асмус и Гарика Харламова. Актриса уверяет — карантин никак не отразился на их семейной жизни. В недавнем прямом эфире в соцсети с Александром Цыпкиным звезда театра и кино призналась, что видит мужа даже не каждый день: «Мы видимся не каждый день. Он снимает эфиры Comedy Club и еще что-то в одной комнате, я — в другой. Так что мы мало пересекаемся. Видимся только ночью у холодильника». Кристина рассказала, что не так давно ее семья переехала в новый дом недалеко от Рублевки — в условиях пандемии этот переезд сыграл на руку, ведь жители частных домов имели отличную возможность выйти на улицу, чтобы прогуляться.
По словам Кристины, «простенький» дом в четыре этажа был куплен на доходы ее супруга. Асмус иронизирует, что бюджет в ее семье распределяется правильно: «Все, что заработал Гарик, — общее. Все, что принесла я, – мое».
Длительная самоизоляция, по мнению специалистов, повлияла на количество употребляемого алкоголя в сторону увеличения, однако актриса отмечает — ее эта история не коснулась. «В прошлом году съездила на прекрасный кинофестиваль, ужасно напилась в прекрасной компании. На следующий день мне было очень плохо. И с тех пор я ни в Новый год, ни в день рождения даже нюхать не могу. Алкоголь в смысле. Думала, что на самоизоляции развяжусь, но нет», — рассказала Кристина.
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, а в январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия.
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Фото и видео: Instagram
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