Кристина Асмус рассказала, как самоизоляция повлияла на ее отношения с мужем: «Мы мало пересекаемся»

Двухмесячный режим самоизоляции сказался на отношениях многих пар — более того, можно назвать несколько звездных тандемов, которые уже готовы идти по жизни разными дорогами. Но это не касается Кристины Асмус и Гарика Харламова. Актриса уверяет — карантин никак не отразился на их семейной жизни. В недавнем прямом эфире в соцсети с Александром Цыпкиным звезда театра и кино призналась, что видит мужа даже не каждый день: «Мы видимся не каждый день. Он снимает эфиры Comedy Club и еще что-то в одной комнате, я — в другой. Так что мы мало пересекаемся. Видимся только ночью у холодильника». Кристина рассказала, что не так давно ее семья переехала в новый дом недалеко от Рублевки — в условиях пандемии этот переезд сыграл на руку, ведь жители частных домов имели отличную возможность выйти на улицу, чтобы прогуляться.

По словам Кристины, «простенький» дом в четыре этажа был куплен на доходы ее супруга. Асмус иронизирует, что бюджет в ее семье распределяется правильно: «Все, что заработал Гарик, — общее. Все, что принесла я, – мое».