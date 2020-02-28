Кристина Асмус обратилась к мужу на фоне сообщений об изменах и показала нежное фото с ним

Вот уже не одну неделю в Сети ходят слухи о неприятностях в семье Кристины Асмус и Гарика Харламова. Актрису, посмевшую сняться в откровенной сцене в кино, обвиняют в романах с коллегами.

«В Сети появилось видео страстного поцелуя Асмус с партнером по сцене», «Страсть. Янковский. Поцелуи. Асмус намеренно доводит Харламова до седины и развода», «Это позор: развязный танец Асмус на фоне слухов о разводе с Харламовым разозлил фанатов», «Асмус "вешается" на коллег из-за безразличия Харламова?», «Подвинул Харламова? Пока Бузова на гастролях, Манукян резвится в компании Асмус», «Больше не рогоносец! Гарик Харламов засветил молодую любовницу у себя дома», «Получи, Асмус! Харламов оказался тайным любовником Волочковой», — гласят заголовки таблоидов.

На фоне этих сообщений актриса опубликовала нежное фото и поздравила супруга с праздником. «С Днем рождения, уникальный человек. Спасибо вселенной за нашу встречу. Я люблю тебя», — написала она.