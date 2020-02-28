passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кристина Асмус обратилась к мужу на фоне сообщений об изменах и показала нежное фото с ним

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Кристина Асмус

Фото: Instagram Кристины Асмус

Кристина Асмус публично поздравила Гарика Харламова с днем рождения.

Вот уже не одну неделю в Сети ходят слухи о неприятностях в семье Кристины Асмус и Гарика Харламова. Актрису, посмевшую сняться в откровенной сцене в кино, обвиняют в романах с коллегами.

«В Сети появилось видео страстного поцелуя Асмус с партнером по сцене», «Страсть. Янковский. Поцелуи. Асмус намеренно доводит Харламова до седины и развода», «Это позор: развязный танец Асмус на фоне слухов о разводе с Харламовым разозлил фанатов», «Асмус "вешается" на коллег из-за безразличия Харламова?», «Подвинул Харламова? Пока Бузова на гастролях, Манукян резвится в компании Асмус», «Больше не рогоносец! Гарик Харламов засветил молодую любовницу у себя дома», «Получи, Асмус! Харламов оказался тайным любовником Волочковой», — гласят заголовки таблоидов.

На фоне этих сообщений актриса опубликовала нежное фото и поздравила супруга с праздником. «С Днем рождения, уникальный человек. Спасибо вселенной за нашу встречу. Я люблю тебя», — написала она.

Подписчики отметили, что Гарик Харламов и Кристина Асмус выглядят очень счастливыми вместе.

«Красивая пара. Гарик с Днем рождения», «Классная пара, удачи Вам обоим))», «Гарик крутой, Кристина красивая», «Хорошая пара», «Вы самые крутые!!! Главный его подарочек — это ВЫ с Настюшей», «Смотрю на Гарика и вижу вашу дочку», «Самые наилучшие поздравления имениннику! Гарик — ты вдохновляешь всех, заставляешь идти вперед!!! Ты Лучший!!!! У тебя лучшая жена, лучшая дочь. Пусть так будет всегда», «Счастья и фарта Гарик! Всех благ! А на все гадости окружающих, я всегда говорю жене: "Дорогая, люди завидуют нашему счастью!"», — пишут они в комментариях к записи.

А вы хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!