Кристина Асмус обратилась к мужу на фоне сообщений об изменах и показала нежное фото с ним
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Фото: Instagram Кристины Асмус
Вот уже не одну неделю в Сети ходят слухи о неприятностях в семье Кристины Асмус и Гарика Харламова. Актрису, посмевшую сняться в откровенной сцене в кино, обвиняют в романах с коллегами.
«В Сети появилось видео страстного поцелуя Асмус с партнером по сцене», «Страсть. Янковский. Поцелуи. Асмус намеренно доводит Харламова до седины и развода», «Это позор: развязный танец Асмус на фоне слухов о разводе с Харламовым разозлил фанатов», «Асмус "вешается" на коллег из-за безразличия Харламова?», «Подвинул Харламова? Пока Бузова на гастролях, Манукян резвится в компании Асмус», «Больше не рогоносец! Гарик Харламов засветил молодую любовницу у себя дома», «Получи, Асмус! Харламов оказался тайным любовником Волочковой», — гласят заголовки таблоидов.
На фоне этих сообщений актриса опубликовала нежное фото и поздравила супруга с праздником. «С Днем рождения, уникальный человек. Спасибо вселенной за нашу встречу. Я люблю тебя», — написала она.
Подписчики отметили, что Гарик Харламов и Кристина Асмус выглядят очень счастливыми вместе.
«Красивая пара. Гарик с Днем рождения», «Классная пара, удачи Вам обоим))», «Гарик крутой, Кристина красивая», «Хорошая пара», «Вы самые крутые!!! Главный его подарочек — это ВЫ с Настюшей», «Смотрю на Гарика и вижу вашу дочку», «Самые наилучшие поздравления имениннику! Гарик — ты вдохновляешь всех, заставляешь идти вперед!!! Ты Лучший!!!! У тебя лучшая жена, лучшая дочь. Пусть так будет всегда», «Счастья и фарта Гарик! Всех благ! А на все гадости окружающих, я всегда говорю жене: "Дорогая, люди завидуют нашему счастью!"», — пишут они в комментариях к записи.
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Фото и видео: instagram
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