Красивые, счастливые, влюбленные: Паулина Андреева и Федор Бондарчук вышли в свет вместе
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Фото: Екатерина Ширинкина
Паулина Андреева и Федор Бондарчук нечасто появляются на светских мероприятиях вместе. Режиссер объясняет это тягой своей новоиспеченной супруги к знаниям: в этом году она заканчивает обучение на сценариста.
На премьеру фантастического фильма «Вторжение», которая состоялась в понедельник, 23 декабря, в кинотеатре «Октябрь», влюбленные пришли вместе и выглядели весьма эффектно, одевшись в тон.
Согласно информации СМИ, Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе с 2015 года, их свадьба состоялась осенью этого года. До этого в течение 30 лет режиссер состоял в браке с моделью Светланой Бондарчук.
Фото и видео: globallookpress, Екатерина Ширинкина
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