Красивые, счастливые, влюбленные: Паулина Андреева и Федор Бондарчук вышли в свет вместе

Паулина Андреева и Федор Бондарчук нечасто появляются на светских мероприятиях вместе. Режиссер объясняет это тягой своей новоиспеченной супруги к знаниям: в этом году она заканчивает обучение на сценариста.

На премьеру фантастического фильма «Вторжение», которая состоялась в понедельник, 23 декабря, в кинотеатре «Октябрь», влюбленные пришли вместе и выглядели весьма эффектно, одевшись в тон.