Кот помог хозяину подготовиться к свиданию, подправив прическу

«Люцифер, верни Сабрине кота», - сравнили питомца с животным героини одноименного фильма. «Я посмотрела видео два раза, чтобы оценить их обоих», - призналась в комментариях девушка. «Господи, кому же вы такие прекрасные достанетесь?!» - добавила еще одна подписчица. «Личный парикмахер, стоимость укладки - две пачки мягкого корма», - посмеялись в комментариях.

Ранее кот по кличке Джесси из британского города Бирмингем стал популярным после видео с высунутым языком. Ролик стал вирусным из-за дерзкой реакции животного на песню U2 - ирландской рок-группы из Дублина. Владелец кота, 49-летний региональный менеджер Гэри Адамс, утверждает, что язык Джесси остается высунутым в течение нескольких часов во время прослушивания любимой композиции.