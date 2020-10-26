Кот-меломан, высовывающий язык под песню U2, стал звездой в Сети

«Он довольно хорошо известен в округе тем, что сидит возле дома и ждет прохожих. Он любит слушать U2 каждый день, он приветствует песню с высунутым языком и мне нравится его реакция», - делится мужчина. Во время прослушивания музыки питомец может лечь на спину и «потребовать» поглаживания живота.

«После того, как он пришел в наш сад, мы повели его к ветеринару, чтобы он почистил ему зубы. У него была болезнь десен, и ему пришлось удалить один из двух передних зубов - тогда он начал высовывать язык, но только когда услышал U2. Он дерзкий и немного с характером. Для котов довольно необычно высовывать язык», - продолжает хозяин Джесси.

Владелец необычного кота-меломана выложил видео в социальных сетях, в течение первых суток его посмотрели более 20 тысяч человек по всему миру.