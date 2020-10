Кот-меломан, высовывающий язык под песню U2, стал звездой в Сети

Девятилетний длинноволосый перс обожает песню U2 «Where the Streets Have No Name» («Где у улиц нет названия»). Джесси закрывает глаза и кивает головой в такт посередине гитарного соло. Гэри рассказывает, что «усыновил» кота шесть лет назад, когда тот случайно забрел в его сад.