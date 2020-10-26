Кот-меломан, высовывающий язык под песню U2, стал звездой в Сети
Ролик стал вирусным из-за дерзкой реакции животного на песню U2 - ирландской рок-группы из Дублина. Владелец кота, 49-летний региональный менеджер Гэри Адамс, утверждает, что язык Джесси остается высунутым в течение нескольких часов во время прослушивания любимой композиции.
Девятилетний длинноволосый перс обожает песню U2 «Where the Streets Have No Name» («Где у улиц нет названия»). Джесси закрывает глаза и кивает головой в такт посередине гитарного соло. Гэри рассказывает, что «усыновил» кота шесть лет назад, когда тот случайно забрел в его сад.
«Он довольно хорошо известен в округе тем, что сидит возле дома и ждет прохожих. Он любит слушать U2 каждый день, он приветствует песню с высунутым языком и мне нравится его реакция», - делится мужчина. Во время прослушивания музыки питомец может лечь на спину и «потребовать» поглаживания живота.
«После того, как он пришел в наш сад, мы повели его к ветеринару, чтобы он почистил ему зубы. У него была болезнь десен, и ему пришлось удалить один из двух передних зубов - тогда он начал высовывать язык, но только когда услышал U2. Он дерзкий и немного с характером. Для котов довольно необычно высовывать язык», - продолжает хозяин Джесси.
Владелец необычного кота-меломана выложил видео в социальных сетях, в течение первых суток его посмотрели более 20 тысяч человек по всему миру.
Фото: YouTube / b/60, pixabay.com
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