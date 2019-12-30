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Богомолов и Собчак обменялись нежностями в Сети после откровений звезды о симпатии к другим мужчинам

Константин Богомолов признался в чувствах к Ксении Собчак, и она ответила взаимностью.

После откровенного монолога Ксении Собчак в эфире онлайн-шоу «Собчак без сахара», где она рассказала об эмоциях, которые вызывают у нее мастодонты отечественных медиа-ресурсов, на звезду посыпались упреки в том, что она открыто говорит о своих симпатиях, находясь замужем за Константином Богомоловым. Впрочем, на самого супруга Ксении эти ее слова особого впечатления не произвели.

«У меня есть наблюдение. Очень простое. Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоём, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю. Всем до встречи после праздников! И правда, все только начинается», — написал Константин Богомолов в своем блоге вместо подведения итогов.

«Люблю тебя ужасно», — ответила в комментариях Ксения Собчак.

Фото и видео: globallookpress, instagram

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