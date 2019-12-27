«Когда общаюсь с ним, у меня трясутся поджилки»: Ксения Собчак рассказала о симпатии к Константину Эрнсту

Ксения Собчак открыла новое онлайн-шоу «Собчак без сахара», соведущим в которой стал инстаграм-блогер texnosergey. Парочка обсуждает тенденции, членов тусовки, тренды и последние новости.

На этот раз речь зашла об интервью Софьи Эрнст для Tatler: «Оказалось, что прямо на свиданиях Софья читала под столом Википедию, чтобы поддержать разговор с Константином Львовичем, готовилась к встречам с Эрнстом по книгам и могла отменить встречу, если чувствовала себя недостаточно подготовленной. В этом я ее кстати понимаю, потому что я тоже когда общаюсь с Константином Львовичем, у меня каждый раз немного трясутся поджилки. Он правда очень образованный человек, и каждую секунду у тебя есть возможность почувствовать себя необразованной идиоткой, это не очень приятно», — рассказала ведущая.

«Эрнст офигенный, вот объективно. Мне он очень нравится, он умный мужик. Богомолова я уже люблю, но Эрнст — очень умный и талантливый человек. Женщины влюбляются в талант и в ум. Это вы, дураки, влюбляетесь в сиськи и попы. А женщины, как умные высокоразвитые существа, влюбляются в мозг. Можно и в Вассермана влюбиться», — размышляет она.

«Вот в принципе у нас в стране если какие-то мужчины и могли мне понравиться — мне-то уже ничего не надо, я на тренерской работе, я глубоко замужем на ближайшие пару месяцев — это был бы Эрнст, Мамут, он тоже очень умный и интеллектуальный человек, потом… кто еще… вообще мало людей, которые бы были вот едкие и классные».