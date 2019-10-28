Харламов и Асмус с 5-летней дочерью появились на обложкe журнала и рассказали о своих отношениях

Время от времени в Сети возникают разговоры о скором разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. Пара больше не носит обручальные кольца — это беспокоит и их поклонников, и сплетников.

«Обручальные кольца мы решили больше не надевать», — пояснили супруги в интервью для нового номера HELLO!, опровергнув слухи.