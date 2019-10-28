Харламов и Асмус с 5-летней дочерью появились на обложкe журнала и рассказали о своих отношениях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Кристины Асмус
Время от времени в Сети возникают разговоры о скором разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. Пара больше не носит обручальные кольца — это беспокоит и их поклонников, и сплетников.
«Обручальные кольца мы решили больше не надевать», — пояснили супруги в интервью для нового номера HELLO!, опровергнув слухи.
Для обложки супруги снялись с дочерью Настей, для которой подобная съемка оказалась первой в жизни. Долгое время родители скрывали от публики ее лицо, и лишь когда ей исполнилось 5 лет, стали более открытыми.
«Мы хотели поберечь ее от посторонних глаз, лишнего внимания, но даже не думали, что это настолько затянется», — объяснили Асмус и Харламов.
Фото и видео: instagram, hellomagazine.com
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