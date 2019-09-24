Грустная и без кольца: Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались?

Слухи о том, что 31-летняя Кристина Асмус и 38-летний Гарик Харламов больше не вместе появились несколько месяцев назад.
Внимательные поклонники пары обратили внимание, что супруги не появляются на мероприятиях вместе, а также не носят обручальные кольца. В отпуск Кристина в последнее время ездит только с дочкой Настей. А совместные фотографии в Instagram Асмус и Харламова не появлялись больше полутора месяцев.
Фото: Instagram
23 сентября в Москве прошла премьера фильма «Герой». Перед показом Кристина позировала на красной дорожке. Обручального кольца на ее безымянном пальце не было, и актриса не сверкала своей знаменитой улыбкой, лишь сдержанно улыбаясь.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, а в 2014-м у них родилась дочь.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!