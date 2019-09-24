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Грустная и без кольца: Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались?

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Асмус на премьере фильма «Герой»

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Актриса подогрела слухи о разрыве отношений с супругом.

Слухи о том, что 31-летняя Кристина Асмус и 38-летний Гарик Харламов больше не вместе появились несколько месяцев назад.

Внимательные поклонники пары обратили внимание, что супруги не появляются на мероприятиях вместе, а также не носят обручальные кольца. В отпуск Кристина в последнее время ездит только с дочкой Настей. А совместные фотографии в Instagram Асмус и Харламова не появлялись больше полутора месяцев.

Кристина Асмус без кольца

Фото: Instagram

23 сентября в Москве прошла премьера фильма «Герой». Перед показом Кристина позировала на красной дорожке. Обручального кольца на ее безымянном пальце не было, и актриса не сверкала своей знаменитой улыбкой, лишь сдержанно улыбаясь.

Кристина Асмус на премьере

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, а в 2014-м у них родилась дочь.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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