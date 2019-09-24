Грустная и без кольца: Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались?

Внимательные поклонники пары обратили внимание, что супруги не появляются на мероприятиях вместе, а также не носят обручальные кольца. В отпуск Кристина в последнее время ездит только с дочкой Настей. А совместные фотографии в Instagram Асмус и Харламова не появлялись больше полутора месяцев.