Константин Хабенский впервые заговорил о тяжелой болезни и смерти жены

В далеком 2008 году Константин Хабенский потерял самого дорогого в жизни человека. Скончалась от рака Анастасия Хабенская — женщина, с которой он сыграл свадьбу восемью годами ранее. С тех пор он старался не касаться этой темы: играл в театре и кино, пробовал себя в качестве режиссера, занимался благотворительным фондом. Поклонники с грустью отмечали печаль в глазах любимца — даже в важные и радостные моменты его жизни.
Вчера в беседе с Владимиром Позднером мужчина впервые за долгое время высказался о самых трудных временах своей жизни.
«Одиннадцать лет назад у меня в семье случилась беда. У Насти обнаружили онкологию головного мозга. Сделали две операции, мы переехали в Америку продолжать лечение, и чтобы отвлечь ее от этой истории, я предложил ей заниматься помощью другим — детям с этой же болезнью. И она начала. Мы начали вместе, потом ее не стало, и я понял, что грош нам цена, если это будет однодневная история», — поделился он.
Благотворительный фонд, функционирующий благодаря поддержке Константина и его коллег, помог 1700 детей с тяжелыми заболеваниями головного мозга и не только. Работает он и по сей день: 5% от каждого проданного билета на новый фильм Константина будет передаваться в фонд помощи детям.
«Все люди умирают некрасиво. Нет красоты смерти. Есть только какая-то вечная тихая память, не более того», — так сегодня мужчина высказывается о смерти вообще.
В 2013 году Хабенский заключил второй брак — с Ольгой Литвиновой. В 2015 году у пары родилась дочь Саша. Старший сын Иван живет с бабушкой в Барселоне.
Фото: globallookpress, кадры из эфира