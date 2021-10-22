Какие поступки женщин мешают им встретить свою любовь и удачно выйти замуж

В первую очередь, девушке, которая не собирается замуж, нельзя носить кольцо на безымянном пальце и примерять свадебное платье и фату, особенно если эти атрибуты принадлежат другому человеку.

Чтобы не спугнуть судьбу, в определенные периоды не рекомендуется стричь свою шевелюру. «Стрижка волос и ногтей после захода солнца отрезает счастье и блокирует любовь», — заявил таролог.

Если личная жизнь не «клеится», обратите внимание на домашние цветы. Принято считать, что некоторые растения разрушают энергетику, располагающую к семейному счастью. «Это так называемые "мужегоны", монстера, кактус, гибискус, это диффенбахия. Не держите такие растения у себя в доме!» — предупредил хиромант.