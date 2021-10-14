Календарь стрижки волос на ноябрь 2021 года
Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо парикмахерскими процедурами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на ноябрь 2021 года. Луна подскажет, когда и какие манипуляции с волосами будут наиболее успешными, а когда от стрижки, окрашивания, обертываний и нанесения уходовых составов лучше воздержаться, чтобы не навредить шевелюре и течению ваших дел.
Кроме того, рекомендуем обратить внимание на то, что 19 ноября состоится частное лунное затмение при Луне в Тельце, а это значит, что в течение всего месяца желательно избегать спонтанной, необдуманной смены прически, да и резко менять ее кому-то назло не стоит, иначе вы ухудшите свое реноме, пустите по какому-то не тому пути свои финансовые дела, карьеру, отношения с близкими и полезными вам людьми.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в ноябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1, 2 (до 2:12), 10 (после 6:04), 11, 12 (до 10:55), 28, 29 (до 11:56).
Лучшие дни для эпиляции: 22 (с 6:34 до 17:51), 23 (после 18:45), 24 (до 19:00).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 6:42), 5, 12 (после 15:12), 13 (до 15:23), 18 (после 16:09), 19, 22 (после 17:51), 23 (до 18:45), 26 (после 22:24), 27 (до 23:46).
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Первая декада ноября
1 ноября, понедельник, 25-й лунный день (до 2:11, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки – она получится просто великолепно, а на метафизическом уровне поможет вам укрепить социальное и материальное положение, правильно расставить приоритеты, избежать каких-то ошибок. Окрашивание тоже будет удачным – краска ляжет ровно и долго не потускнеет. Любые домашние процедуры дадут отличный результат.
2 ноября, вторник, 26-й лунный день (до 3:38, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне подходящий день для стрижки, но лучше обойтись без креативных экспериментов, да и при первичном окрашивании рекомендуется отдать предпочтение монотонному или двуцветному с использованием природных оттенков. Любые домашние процедуры, проведенные до 2:12 вторника, будут весьма эффективными, а вот в салоне на то, что не планировали, деньги тратить не стоит. После же 2:12 и до 3:38 дома можно провести сеанс длительного, тщательного, но крайне бережного расчесывания, остальные процедуры пользы не принесут.
3 ноября, среда, 27-й лунный день (до 5:08, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Весах.
Вполне подходящий день для симметричной стрижки – она уравновесит и гармонизирует вас, поможет вам помириться с теми, с кем вы в ссоре, и расширить ваш круг общения. При первичном окрашивании стоит избегать резких контрастов. Дома или в салоне рекомендуется ионизация.
4 ноября, четверг, 28-й лунный день (до 6:42, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 28-й лунный день, приходящийся на 3 ноября, и 4-го до 3:54 можно сделать симметричную стрижку, монохромное окрашивание, провести очередной сеанс длительного бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей (очень рекомендуется заниматься этим с позитивными, светлыми и радостными мыслями). После же 3:54 в четверг стричься, делать окрашивание и проводить какие-либо процедуры по уходу за волосами не стоит.
5 ноября, пятница, 29-й лунный день до 0:14, 1-й лунный день (до 8:21, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Новолуние, Луна в Скорпионе.
Категорически неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Более того, настоятельно не рекомендуется позволять кому-либо дотрагиваться до ваших волос, особенно тем, кого вы подозреваете в энергетическом вампиризме.
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6 ноября, суббота, 2-й лунный день (до 10:02, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Стрельце.
Неподходящий день для стрижки и для других манипуляций с волосами. Планирование будущего похода в салон, традиционное для 2-х лунных суток, в этот раз тоже лучше перенести на более благоприятный момент, если, конечно, не управитесь с этим с 3:54 до 10:02 в субботу.
7 ноября, воскресенье, 3-й лунный день (до 11:39, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Стрельце.
Превосходный день для стрижки; если давно планировали трансформацию привычной прически во что-то совсем иное – сейчас самое время, но избегайте спонтанных решений и неожиданных даже для себя радикальных изменений формы и цвета. Нежелательно и делать осветление, а также использовать горячие ножницы. Дома хороший результат даст питательная маска на основе жировых компонентов, а в салоне можно сделать каутеризацию, ламинирование, экранирование волос.
8 ноября, понедельник, 4-й лунный день (до 13:00, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Козероге.
В 4-й лунный день, приходящийся на 7 ноября, и 8-го до 4:05 можно сделать спортивную стрижку, окрашивание без осветления, питательную маску на основе молочных продуктов. После же 4:05 и до 13:00 в понедельник стричься не рекомендуется, зато отлично получится окрашивание, великолепный результат дадут: укрепляющие и восстанавливающие процедуры, ополаскивание отваром горных трав, массаж головы, ее мытье хлебом или яичным желтком.
9 ноября, вторник, 5-й лунный день (до 13:56, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Козероге.
Сегодня стричься не стоит, как и делать первичное окрашивание. Из процедур рекомендуется ограничиться теми, которые вы проводите систематически, а вот начинать длительный курс чего-то нового и пробовать незнакомые составы, средства и методы для и по уходу за волосами нежелательно.
10 ноября, среда, 6-й лунный день (до 14:34, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Водолее.
В 6-й лунный день, приходящийся на 9 ноября, и 10-го до 6:04 стричься не рекомендуется; можно сделать окрашивание, акупунктурный массаж головы, питательную маску на основе пюре из овощей или фруктов. Непосредственно же в среду с 6:04 до 14:34 – прекрасный момент для стрижки, она подарит вам какие-то озарения и гениальные мысли, избавит вас от чего-то такого, что вам надоело, поможет освободиться от воздействия людей, которые плохо на вас влияют; окрашивание не возбраняется, но если вы обычно ограничиваетесь монохромом в натуральных тонах, креативных экспериментов лучше избегать; в салоне можно попробовать инновационные процедуры, а дома желательно провести сеанс длительного тщательного расчесывания.
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Вторая декада ноября
11 ноября, четверг, 7-й лунный день (до 14:57, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Водолее.
В 7-й лунный день, приходящийся на 10 ноября, можно сделать спокойную, не провокационную и не чрезмерно экстравагантную стрижку, привычное или монохромное окрашивание, салонную или домашнюю ионизацию. Непосредственно же 11-го числа от каких бы то ни было манипуляций с волосами рекомендуется воздержаться.
12 ноября, пятница, 8-й лунный день (до 15:12, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 8-й лунный день, приходящийся на 11 ноября, как уже было сказано, от любых парикмахерских манипуляций стоит воздержаться. Непосредственно же в пятницу до 10:55 можете сделать оригинальную стрижку (если давно планировали попробовать что-то подобное), окрашивание в нескольких тонах, ионизацию; после же 10:55 и до 15:12 стричься и делать окрашивание не рекомендуется, зато отличный результат дадут лечебные процедуры, можно нанести и легкую питательную маску.
13 ноября, суббота, 9-й лунный день (до 15:23, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата психологическими проблемами, истеричными состояниями, немотивированными обидами, которые разрушат важные для вас отношения. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
14 ноября, воскресенье, 10-й лунный день (до 15:32, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания и салонных процедур. Дома можно полечить волосы и кожу головы, нанести питательную маску, приобретенную в магазине, сделать ополаскивание водой, настоянной на серебре, или отваром лекарственных трав.
15 ноября, понедельник, 11-й лунный день (до 15:40, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Овне.
В 11-й лунный день, приходящийся на 14 ноября, до 18:49 рекомендуются только лечебные процедуры и подпитка корней волос. После же 18:49 в воскресенье и до 15:40 в понедельник стоит воздержаться не только от стрижки, окрашивания, нанесения каких бы то ни было уходовых составов, но и от горячей укладки, использования расчесок и заколок с острыми зубьями, тугих декоративных головных повязок, бигуди, требующих сильного натяжения волос, спиртосодержащих укладочных средств.
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16 ноября, вторник, 12-й лунный день (до 15:49, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена, стайлера и укладочных средств жесткой фиксации.
17 ноября, среда, 13-й лунный день (до 15:58, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Тельце.
В 13-й лунный день, приходящийся на 16 ноября, и 17-го до 5:19 от каких бы то ни было манипуляций с волосами стоит воздержаться. Непосредственно же в среду, после 5:19 и до 15:58 – вполне подходящий момент для классической стрижки, окрашивания в натуральные тона, привычных и ежедневных процедур; и, кстати, наилучший результат вы получите, если вам знаком мастер, если он уже не раз трудился над вашей прической.
18 ноября, четверг, 14-й лунный день (до 16:09, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Тельце.
Сегодня вполне можно подстричься и сделать окрашивание, но лучше обойтись без резких изменений в привычном облике; не стоит менять цвет волос и радикально – их длину. Из домашних процедур рекомендуется отдать предпочтение тем, которые не предполагают использование едких составов и всего того, чем вы еще ни разу на кожу головы не воздействовали – не исключены неприятные сюрпризы.
19 ноября, пятница, 15-й лунный день (до 16:24, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, частное лунное затмение, Луна в Близнецах.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением многих проблем в финансовой и социальной сферах, в работе, в межличностном общении. Да и здоровье – как волос, так и организма в целом, может оказаться под угрозой; по этой же причине стоит воздержаться от окрашивания, от нанесения каких бы то ни было лечебных, питательных, укрепляющих составов и от салонных процедур.
20 ноября, суббота, 16-й лунный день (до 16:44, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Близнецах.
В 16-й лунный день, приходящийся на 19 ноября, от любых манипуляций с волосами настоятельно рекомендуется воздержаться. Непосредственно же в субботу (до 16:44) – прекрасный момент для стрижки, она подарит вам ощущение легкости, зарядит вас оптимизмом и хорошим настроением, притянет к вам новые яркие впечатления, положительно повлияет на вашу коммуникабельность; при окрашивании можно поиграть с цветами, но из привычного образа лучше не выходить – окружающие вряд ли позитивно среагируют на резкую смену имиджа; из дополнительных процедур оптимальный результат даст ионизация.
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Третья декада ноября
21 ноября, воскресенье, 17-й лунный день (до 17:12, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Близнецах.
Вполне благоприятный день для стрижки – она привлечет к вам новые полезные знакомства, каким-то образом обогатит вас духовно, улучшит ваш психологический настрой. Окрашивание не возбраняется, можно использовать несколько ярких оттенков, объединенных в одной из современных техник. Дома стоит провести сеанс длительного, тщательного, но крайне бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
22 ноября, понедельник, 18-й лунный день (до 17:51, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Раке.
В 18-й лунный день, приходящийся на 21 ноября, и 22-го до 6:34 можно сделать легкую в уходе стрижку, небанальное окрашивание, ионизацию. Непосредственно же в понедельник с 6:34 до 17:51 стричься не стоит, зато хорошо ляжет краска при окрашивании, отличный результат дадут лечебные, укрепляющие и восстанавливающие процедуры с использованием составов на основе водорослей или голубой глины.
23 ноября, вторник, 19-й лунный день (до 18:45, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Раке.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата бытовыми проблемами, финансовыми и вещественными потерями, психоэмоциональными перегрузками. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
24 ноября, среда, 20-й лунный день (до 19:51, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна во Льве.
В 20-й лунный день, приходящийся на 23 ноября, и 24-го до 19:00 стричься стоит только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, но давно подумывали от них избавиться и наконец-то решились на что-то ультракороткое; окрашивание не возбраняется; дома рекомендуются укрепляющие и восстанавливающие процедуры. После же 19:00 (и до 19:51) в среду можно сделать объемную стрижку, карвинг, окрашивание в светлые позитивные тона, маску на основе меда.
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25 ноября, четверг, 21-й лунный день (до 21:05, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна во Льве.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам мощный прилив вдохновения, притянет к вам позитивное внимание окружающих и материальные или духовные блага, существенно повысит вам самооценку. Окрашивание не возбраняется, но при первичном рекомендуется отдать предпочтение золотистым, рыжеватым, медовым, пшеничным тонам или их гармоничному сочетанию, например, в технике «балаяж» или «сомбре». Дома хороший результат даст витаминная маска.
26 ноября, пятница, 22-й лунный день (до 22:24, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), Луна во Льве.
Превосходный день для стрижки – она не только безусловно украсит вас, но и подтолкнет к какому-то нужному вам сейчас смелому поступку, поможет максимально полно раскрыть и реализовать ваш творческий потенциал, позитивно повлияет на ваше благосостояние. Окрашивание тоже будет удачным, но при первичном по-прежнему стоит избегать темных оттенков. Хорошо получится карвинг. Дома можно сделать питательную маску из отвара овса с добавлением меда.
27 ноября, суббота, 23-й лунный день (до 23:46, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Деве.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением проблем со здоровьем, резким снижением самооценки, творческим кризисом, сложностями с самоидентификацией. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
28 ноября, воскресенье, 24-й лунный день, Луна в Деве.
Вполне благоприятный день для стрижки – она поможет вам исправить какие-то ошибки, притянет к вам дополнительные блага, в чем-то сделает вас лучше. Окрашивание тоже получится хорошо, краска ляжет ровно; однако слишком интенсивные красители использовать нежелательно – результат может оказаться непредсказуемым. Любые домашние процедуры будут весьма эффективными.
29 ноября, понедельник, 24-й лунный день продолжается (до 1:09, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Весах.
За 1 час и 9 минут, оставшиеся от 24-го лунного дня, можно провести любую процедуру по уходу за волосами, самостоятельно сделать окрашивание, подравнять кончики волос.
30 ноября, вторник, 25-й лунный день (до 2:35, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Весах.
В 25-й лунный день, приходящийся на 29 ноября, до 11:56 можно сделать классическую стрижку, окрашивание в натуральные тона, маску, которая, как вам кажется, сейчас необходима вашим волосам больше всего. После же 11:56 в понедельник и до 2:35 во вторник – прекрасный момент для симметричной стрижки, она поможет вам понять, что для вас по-настоящему важно и в каком направлении стоит двигаться, чтобы гармонично развиваться как личность; окрашивание не возбраняется, но рекомендуется избегать резких контрастов и мрачных оттенков; дома желательно провести сеанс длительного бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
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