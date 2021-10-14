Календарь стрижки волос на ноябрь 2021 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома заниматься какими-либо парикмахерскими процедурами, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на ноябрь 2021 года. Луна подскажет, когда и какие манипуляции с волосами будут наиболее успешными, а когда от стрижки, окрашивания, обертываний и нанесения уходовых составов лучше воздержаться, чтобы не навредить шевелюре и течению ваших дел.

Кроме того, рекомендуем обратить внимание на то, что 19 ноября состоится частное лунное затмение при Луне в Тельце, а это значит, что в течение всего месяца желательно избегать спонтанной, необдуманной смены прически, да и резко менять ее кому-то назло не стоит, иначе вы ухудшите свое реноме, пустите по какому-то не тому пути свои финансовые дела, карьеру, отношения с близкими и полезными вам людьми.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в ноябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1, 2 (до 2:12), 10 (после 6:04), 11, 12 (до 10:55), 28, 29 (до 11:56).

Лучшие дни для эпиляции: 22 (с 6:34 до 17:51), 23 (после 18:45), 24 (до 19:00).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 4 (после 6:42), 5, 12 (после 15:12), 13 (до 15:23), 18 (после 16:09), 19, 22 (после 17:51), 23 (до 18:45), 26 (после 22:24), 27 (до 23:46).