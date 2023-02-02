Как наладить свою жизнь после развода

Увы, не про каждую семейную пару можно сказать: «Жили они долго и счастливо». Столкнувшись с непримиримыми конфликтами, многие супруги подают заявление на развод. В подобной ситуации всех мучает вопрос о том, как наладить свою жизнь после расставания и можно ли затем вновь обрести счастье. В эксклюзивной беседе с порталом WomanHit психолог Анна Гусева поспешила развеять подобные сомнения.

Безусловно, развод — весьма болезненный процесс для каждого человека. Вряд ли в этот момент вы сможете испытать позитивные эмоции, однако, если вы проведете работу над ошибками, то впоследствии имеете все шансы на личное счастье.

Анна перечислила все необходимые условия, при которых это возможно.

Так, в первую очередь, необходимо взять на себя ответственность за ошибки в прошлых отношениях и проработать их. Согласитесь, что тащить «старый багаж» в новую жизнь — это неправильное решение.

Также очень важно отпустить прошлое, не зацикливаться на неудачах и быть готовым к следующему этапу. При этом не стоит витать в облаках: вместо мечтаний о светлом будущем переходите сразу к действию.

Только с помощью близких людей и этих небольших наставлений человек сможет наладить свою жизнь после развода. Помните, что ваша жизнь не всегда будет окрашена в мрачные тона!

Ранее психолог Шахов рассказал, как определить совместимость между партнерами. Подробности читайте в этой статье.