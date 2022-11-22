Психолог Шахов рассказал, как определить совместимость между партнерами

Каждый из нас, встретив объект симпатии, мечтает о том, чтобы отношения были крепкими и прочными. Тем не менее для этого очень важно, чтобы партнёры были совместимы. Психолог Александр Шахов рассказал, как понять, что вы не ошиблись в человеке.

Совместимость в постели

Секс на первом свидании – табу, согласны. Но, если вы чувствуете, что вас тянет друг к другу, то лучше не затягивать с близостью, ведь, не получив своевременного опыта с выбранным партнером, может слишком поздно выясниться, что вы с ним несовместимы в постели. Вряд ли вы будете отрицать, что в здоровых отношениях должна присутствовать насыщенная интимная жизнь. Поэтому очень важно, чтобы ваши предпочтения совпадали.

Нравственные ценности

Нередко в паре бывает и так, что один партнёр задумывается о создании семьи, другой – нацелен на продвижение по карьерной лестнице. В подобном случае построить долгосрочные отношения не получится, вот почему необходимо, чтобы ваши жизненные приоритеты совпадали.

Интеллект

Совместимость умов тоже играет большую роль в отношениях, и гораздо проще ее проверить при помощи юмора. Если вы смеётесь над шутками партнёра, а он может рассмешить вас, значит, – вам точно по пути.