Кайли Миноуг тяжело переживает разрыв и жалеет, что никогда не станет мамой
49-летняя Кайли Миноуг тяжело переживала расставание с 30-летним Джошуа Сассом. Пара распалась в феврале прошлого года спустя три года отношений. Поговаривают, что звезда вышвырнула возлюбленного из своего дома в Лондоне после того, как застала его с 35-летней испанской актрисой Мартой Миланс. На днях в интервью для The Sunday Times певица рассказала о том, о чем предпочитала молчать.
«Я просто решила остановиться, мне кажется это был нервный срыв», — прокомментировала она.
Певица призналась, что хоть и не причисляла себя к тем женщинам, кто мечтает пойти под венец, была сильно расстроена разрывом с женихом. Так сильно, что после личной трагедии отправилась в Таиланд восстанавливать душевное равновесие. «Я должна была осознать, что это был неправильный союз», — поделилась она.
В трудные времена артистке помогла поддержка поклонников и друзей. Свои соболезнования ей выразили Натали Имбрулья, Пэрис Хилтон и другие звезды.
Единственное, о чем жалеет Кайли, — она больше никогда не станет мамой. Впрочем, звезда смирилась со своей судьбой: «Конечно, мне было бы любопытно попробовать себя в этой роли, но судьба есть судьба. Мне даже сложно представить, как бы я справилась, если каким-то чудом смогла бы забеременеть».
Впрочем, не все звезды считают материнство своей судьбой. Так, 49-летняя Дженнифер Энистон, объявившая на днях о своем расставании с мужем, тоже не спешила с рождением детей.
Фото: globallookpress