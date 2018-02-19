Кайли Миноуг тяжело переживает разрыв и жалеет, что никогда не станет мамой

49-летняя Кайли Миноуг тяжело переживала расставание с 30-летним Джошуа Сассом. Пара распалась в феврале прошлого года спустя три года отношений. Поговаривают, что звезда вышвырнула возлюбленного из своего дома в Лондоне после того, как застала его с 35-летней испанской актрисой Мартой Миланс. На днях в интервью для The Sunday Times певица рассказала о том, о чем предпочитала молчать.

«Я просто решила остановиться, мне кажется это был нервный срыв», — прокомментировала она.

Певица призналась, что хоть и не причисляла себя к тем женщинам, кто мечтает пойти под венец, была сильно расстроена разрывом с женихом. Так сильно, что после личной трагедии отправилась в Таиланд восстанавливать душевное равновесие. «Я должна была осознать, что это был неправильный союз», — поделилась она.