Изменившаяся до неузнаваемости бывшая жена Дмитрия Пескова объявила о помолвке

41-летняя Екатерина Солоцинская не перестает удивлять своих подписчиков. На днях бывшая жена Дмитрия Пескова кардинально сменила имидж, побрившись почти налысо, а сегодня — объявила о помолвке со своим новым избранником.

Резкие перемены во внешности Екатерина объяснила желанием начать новую главу своей жизни. «Решиться на столь кардинальный шаг мне, длинноволосой блондинке, пришлось после того, как мои волосы, принимающие долгие годы на себя всю отвратительную энергетику человеческой зависти и злости, всегда окружающую меня в изобилии, окончательно потеряли свой блеск. Короткая стрижка не являлась решением проблемы. Срезать нужно было под ноль. Не только уставшие локоны, но и весь скопившийся за последние годы негатив. Что и было сделано машинкой с насадкой в 1 см у турецкого барбера в соседней с гостиницей народной парикмахерской за 10 турецких лир, или два евро», — объяснила она «Татлеру».