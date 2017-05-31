На днях парфюмерный дом Chopard Parfums представил новую коллекцию ароматов, созданную Натали Лорсон и Альбертом Морриласом. В ресторане Cristal Room Baccarat, где проходила презентация собрались многие российские звезды, среди которых Маша Цигаль, Дарья Мороз, Анна Большова, Митя Фомин, Екатерина Вуличенко и другие.

Безусловно, центром всеобщего внимания стала бывшая жена Дмитрия Пескова – Екатерина, которая появилась на вечеринке в компании нового спутника Андрея Григорьева. Вместе с обаятельным мужчиной Екатерина смотрелась очень эффектно. Они без стеснения позировали фотографам, хоть и не подтверждали официальный статус пары.

Фото: архив пресс-службы