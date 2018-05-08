Ирина Шейк впервые вышла в свет с Брэдли Купером и показала «беременный» живот

В последнее время в Сети появилось немало сплетен о личной жизни Ирины Шейк. Одни представители СМИ утверждали, что супермодель ждет второго ребенка: это подтверждали снимки ее округлившегося живота на одном из модных показов. Другие — что ее отношения с Брэдли Купером близки к финалу: пару давно не видели вместе. Своим появлением на Met Gala-2018 Шейк развеяла все слухи.
Короткое видео, которое записал кто-то в толпе, моментально разлетелось по фанатским страничкам. «Они оба выглядят великолепно, омайгад», «Сколько гордости в его взгляде. Приятно на них смотреть... Красивые! Интеллигентные! Талантливые! Любимые!!!», — обсуждают поклонники.
Стоит отметить, что выглядела Ирина сногсшибательно. Золотистое платье, подчеркивающее изгибы фигуры, свежий сияющий вид. Готовиться к мероприятию модель начала еще в частном самолете, который доставил ее Нью-Йорк (именно там, в Метрополитен-музее, состоялся ежегодный бал). В пути ее сопровождала мама.
Фото: eastnews, globallookpress