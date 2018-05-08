Ирина Шейк впервые вышла в свет с Брэдли Купером и показала «беременный» живот

В последнее время в Сети появилось немало сплетен о личной жизни Ирины Шейк. Одни представители СМИ утверждали, что супермодель ждет второго ребенка: это подтверждали снимки ее округлившегося живота на одном из модных показов. Другие — что ее отношения с Брэдли Купером близки к финалу: пару давно не видели вместе. Своим появлением на Met Gala-2018 Шейк развеяла все слухи.