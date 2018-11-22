Гламурная съемка, новое тату и беременная любовница: Гуф и Кети Топурия начинают новую жизнь врозь

Несколько дней назад популярная певица Кети Топурия рассталась с бойфрендом, рэпером Гуфом. Причиной стала любовница мужчины, которая предъявила доказательства их связи в эфире одного из шоу.

В следующем выпуске 18-летняя екатеринбурженка Яна Шевцова сообщила о своей беременности в ответ на оскорбления Гуфа, открытым текстом назвавшего ее продажной женщиной.

«У него изначально была мечта переспать с телкой из "А-Студио", вот это его слова, а потом как-то все так закрутилось и он сам не понял», — рассказала Яна.

Кети предпочитает не реагировать на ситуацию и не комментировать события. Она сообщила, что давно не общается с бывшим бойфрендом: «Я же с ним уже не общаюсь, ребят, я не знаю».