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Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»

Адвокат Елены Степаненко дала первое интервью прессе от лица подопечной.

Уже не первый месяц о громком разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко пишут СМИ, снимают передачи. Наконец, о причинах происходящего высказалась сама артистка. Она сделала это через своего адвоката, Елену Забралову.

«Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака. В прессе уже писали о молодой помощнице Евгения Вагановича. Думаю, эти сведения небезосновательны. Я понимаю Евгения Вагановича: кому захочется рассказывать о своем романе с полувековой разницей в возрасте, о своих действиях, которые причиняли ущерб семье, о дорогих подарках молодой помощнице? Думаю, именно поэтому Евгений Ваганович и потребовал срочного раздела имущества. Причем потребовал до того, как вообще зашел разговор о разводе. Он сказал Елене Григорьевне, что уходит, и сразу же сам заговорил о разделе имущества. Очень торопил с этим. Для Елены Григорьевны все это было неожиданным. Более того, представитель Петросяна даже стал уверять, что лучше сейчас разделить имущество, поскольку с Евгением Вагановичем легче договориться, чем с новым наследником», — цитирует сайт «КП».

Кто именно окажется наследником — Елена не уточнила. Слухи о беременности пассии Евгения Вагановича она комментировать отказалась. Она также опровергла заявления, что ее подопечная претендует на 80% имущества: «До настоящего времени требования Елены Григорьевны составляют менее 50% от стоимости заявленного к разделу имущества».

Адвокат опровергла информацию о том, что супруги уже 15 лет не живут вместе: «У Евгения Вагановича и Елены Григорьевны была настоящая семья на протяжении 30 с лишним лет. У них венчанный брак. Евгений Ваганович ушел из семьи в 2017 году. Это знают все в их окружении — и коллеги, и знакомые. <...> До 2017 года, со слов Елены Григорьевны, было все нормально, и никто не подозревал, что этот брак распадется».

«Елена Григорьевна считает, что именно Евгений Ваганович организовал кампанию по ее компрометации. Обращаю внимание: Петросян старается остаться за кадром. Но ведь то, что говорит в СМИ его представитель, он говорит от имени Евгения Вагановича. Если бы Петросян не был согласен с его действиями, то сразу отозвал бы у своего представителя доверенность. Он не может не знать, сколько необоснованных обвинений, сколько лжи и оскорблений было высказано в адрес Елены Степаненко. О несуществующих поклонниках, о процентах дележа имущества, о других вещах...», — подчеркнула Забралова.

Фото: globallookpress

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