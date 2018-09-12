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Евгений Петросян прокомментировал информацию о двух любовницах и внебрачном ребенке

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Петросян

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72-летний Евгений Ваганович Петросян в беседе с адвокатом Сергеем Жориным высказался насчет слухов о своей бурной личной жизни.

Юморист Евгений Петросян предпочитал хранить молчание, находясь в эпицентре событий, развернувшихся после объявления о его разводе с Еленой Степаненко. За звезду обычно с журналистами общается адвокат Сергей Жорин. На днях юрист решил прокомментировать возникшую в СМИ информацию о том, что у Петросяна на самом деле другая молодая возлюбленная, не личная помощница Татьяна Брухунова, и эта девушка якобы родила ему ребенка.

«Вчера разговаривал с Евгением Вагановичем, он, как и я, посмеялся. Я спросил, нужно ли это опровергать, на что он сказал, что это настолько смешно, что даже нет смысла что-то здесь комментировать. Ну просто высосано из пальца! Бред. Одно дело, когда хоть какой-то фундамент есть под этой информацией, а другое дело, когда 100% вброс. Информация настолько забавная, что даже мы не стали всерьез воспринимать и опровергать», — заявил Жорин в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, недавно в эфире ток-шоу «Пусть говорят» был показал видеоролик, в котором Евгений Ваганович идет рядом со своей ассистенткой Татьяной Брухуновой, и у девушки невооруженным глазом виден сильно округлившийся живот. Говорят, именно новость о предполагаемой беременности Татьяны разъярила Елену Степаненко, и та подала документы на развод и раздел многомиллионного имущества.

Фото и видео: Instagram, Facebook

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