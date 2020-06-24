Экс-супруг Эвелины Бледанс рассказал об их личной жизни: «У нас было много юмора и сюрпризов»

Александр не мог больше нести клеймо мужа Эвелины Бледанс и ушел из семьи. «Он знал, на ком женится, и сначала Саше нравилось все это. Много фотографий в журналах — со свадьбы, потом когда мы ждали Семушку. После он нянчился с маленьким сыном и позировал с ним. Мы ссорились, но я надеялась, что все наладится. У меня были истерики, потому что мне казалось, что я идеальная жена», — вспоминала позднее Эвелина, сообщает «СтарХит».

И теперь в интервью телеканалу «ТВЦ» 37-летний Александр Семин рассказал, какой была их личная с Эвелиной жизнь. «В наших отношениях было много эротики и сюрпризов. Вот секс, юмор и сюрпризы — из этого состояли наши романтические приключения», — разоткровенничался он.