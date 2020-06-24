Экс-супруг Эвелины Бледанс рассказал об их личной жизни: «У нас было много юмора и сюрпризов»
Фото: Starface
Эвелина Бледанс трижды была замужем, у актрисы есть два сына — 26-летний Николай и 8-летний Семен. Последний брак телеведущей длился 7 лет, с режиссером Александром Семиным, который младше нее на 13 лет, она планировала провести остаток жизни, но судьба распорядилась иначе.
В 2017 году Эвелина и Александр расстались, правда, актриса долгое время продолжала публиковать в социальной сети совместные с супругом фото, чтобы никто не догадался, что их брак рухнул.
Фото: Starface
Александр не мог больше нести клеймо мужа Эвелины Бледанс и ушел из семьи. «Он знал, на ком женится, и сначала Саше нравилось все это. Много фотографий в журналах — со свадьбы, потом когда мы ждали Семушку. После он нянчился с маленьким сыном и позировал с ним. Мы ссорились, но я надеялась, что все наладится. У меня были истерики, потому что мне казалось, что я идеальная жена», — вспоминала позднее Эвелина, сообщает «СтарХит».
И теперь в интервью телеканалу «ТВЦ» 37-летний Александр Семин рассказал, какой была их личная с Эвелиной жизнь. «В наших отношениях было много эротики и сюрпризов. Вот секс, юмор и сюрпризы — из этого состояли наши романтические приключения», — разоткровенничался он.
Фото: Starface
Эвелине было непросто после ухода мужа, но она нашла в себе силы, чтобы ради сына сохранить с Александром дружеские отношения.
Семин уже живет с новой женой, которая недавно родила ему дочь Веру.
Фото и видео: Instagram Эвелины Бледанс, Starface
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