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«Ее матрица содержит программу разрыва»: нумеролог прокомментировала отношения Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Нумеролог Ольга Перцева рассказала, почему муж изменил Ани Лорак.

Скандальное видео, на котором запечатлена «измена» Мурата Налчаджиоглу, сильно ударил по имиджу певицы Ани Лорак. Поклонники, считавшие ее брак идеальным, были разочарованы. Пока турецкий муж посвящает жене трогательные послания, а она в свою очередь не комментирует ситуацию в семье, нумеролог Ольга Перцева эксклюзивно для WMJ.ru рассказала, что может скрывать пара.

«Для начала хочу отметить, что сексуальная подоплека в причинах расставания отсутствует. Каролина не просто сексуальна, она притягательна, и в особенности для Мурата, который так же был зависим от нее эмоционально, или, на языке нумерологии, энергетически», — заметила она.

«В их паре есть другая трудность. Каролина регулярно его шантажировала расставанием, возможно, в некоторых случаях указывала на дверь, что никак недопустимо для восточного мужчины. Ее матрица содержит «программу разрыва», а его матрица в целом не ориентируется на отношения. Он всегда жил по принципу «Есть женщина — хорошо, нет — тоже хорошо». Долгие годы пару удерживала вместе именно энергетическая зависимость Мурата от Каролины, но так как он в целом человек, склонный к таким зависимостям, то в его поле могла появиться более сильная самка, с сильным сектором «энергия» и переключить внимание на себя», предположила Ольга.

А вы верите в нумерологию?

Фото: instagram

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