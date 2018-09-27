«Вместе мы или нет — ты единственная»: муж Лорак поздравил ее с днем рождения и намекнул на разрыв

Не так давно турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу был замечен в одном из киевских клубов с украинской моделью и дизайнером Яной Беляевой. Жена Мурата, известная певица Ани Лорак, не комментировала возможную измену мужа, и поклонники до сих пор гадают, расстались супруги или звезда все же смогла простить возлюбленного.

В день рождения Ани Мурат опубликовал ее фотографию и обратился к ней на английском языке: «Девушка, которая преподнесла мне самый лучший подарок в жизни — Соник, мою бесконечную любовь. Каролина — Дива. С днем рождения! Желаю тебе всего наилучшего: здоровья, счастья, успеха, гармонии, чтобы тебя берег Бог. С днем рождения. Ты единственная. Несмотря на то, будем мы вместе или нет, ты — одна-единственная».