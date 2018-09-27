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«Вместе мы или нет — ты единственная»: муж Лорак поздравил ее с днем рождения и намекнул на разрыв

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу с дочкой

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27 сентября певица Ани Лорак празднует 40-летие. Одним из первых артистку поздравил супруг Мурат Налчаджиоглу, которого до сих пор подозревают в изменах жене.

Не так давно турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу был замечен в одном из киевских клубов с украинской моделью и дизайнером Яной Беляевой. Жена Мурата, известная певица Ани Лорак, не комментировала возможную измену мужа, и поклонники до сих пор гадают, расстались супруги или звезда все же смогла простить возлюбленного.

В день рождения Ани Мурат опубликовал ее фотографию и обратился к ней на английском языке: «Девушка, которая преподнесла мне самый лучший подарок в жизни — Соник, мою бесконечную любовь. Каролина — Дива. С днем рождения! Желаю тебе всего наилучшего: здоровья, счастья, успеха, гармонии, чтобы тебя берег Бог. С днем рождения. Ты единственная. Несмотря на то, будем мы вместе или нет, ты — одна-единственная».

Тем самым мужчина дал понять, что в его отношениях с певицей далеко не все гладко, и возможно, они все же не живут вместе, хотя в начале сентября оба родителя отвели дочь Софию в первый класс. Напомним, ни Мурат, ни Ани не комментируют прямо ситуацию в своем браке.

Фото и видео: Instagram

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