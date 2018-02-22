Джоли прокомментировала развод своей «вечной соперницы» Энистон

Обычно Анджелина хранит молчание и не комментирует личную жизнь своих коллег. Но когда Голливуд сотрясла новость о расставании Дженнифер Энистон (от которой 13 лет назад к Энджи ушел Брэд Питт) и Джастина Теру, актриса внезапно не смогла остаться в стороне.

«Она призналась, что не удивлена таким исходом событий. Анджелина всегда симпатизировала Джастину и не понимала, как «ванильная» и неглубокая Джен могла понравиться парню, похожему на рок-звезду», — заявил приятель Джоли в интервью порталу Celebrityinsider.