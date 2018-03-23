Дженнифер Энистон и Брэда Питта застали за поцелуями?

С помощью графических редакторов партнеру актрисы было придано сходство с нужным изданию персонажем, используя фотографию Брэда Питта и Анджелины Джоли, сделанную в 2010 году.

На самом же деле звезды живут каждый своей жизнью и не встречались на протяжении долгого времени. Представитель Питта отрицает возможность такой встречи. Представитель Клуни также опроверг новость о том, что актер мог играть какую-то роль в этой истории.

Фото: instagram, globallookpress