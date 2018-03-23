Дженнифер Энистон и Брэда Питта застали за поцелуями?
Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе, уверяет американский таблоид Star. В качестве доказательства издание приводит фотографии, которые сделали папарацци.
Инсайдеры уверяют, что мужчина воссоединился со своей бывшей через пару недель после того, как она ушла от своего мужа Джастина Теру. Лавры звездного «купидона» достались Джорджу Клуни, который всегда был близким другом пары.
Неужели Питт решил оформить развод с Анджелиной Джоли, чтобы вернуться к бывшей возлюбленной?
Издание Gossip Cop провело расследование и опровергло новости о воссоединении пары. Таблоид использовал старую фотографию Дженнифер Энистон, целующей Джейсона Бейтмана на съемках фильма «Больше, чем друг» (The Switch) в 2009 году.
С помощью графических редакторов партнеру актрисы было придано сходство с нужным изданию персонажем, используя фотографию Брэда Питта и Анджелины Джоли, сделанную в 2010 году.
На самом же деле звезды живут каждый своей жизнью и не встречались на протяжении долгого времени. Представитель Питта отрицает возможность такой встречи. Представитель Клуни также опроверг новость о том, что актер мог играть какую-то роль в этой истории.
Фото: instagram, globallookpress