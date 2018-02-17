СМИ узнали, почему Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся

Накануне стало известно, что голливудские звезды Дженнифер Энистон и Джастин Теру приняли решение развестись спустя 2,5 года с момента заключения брака. Знакомые Энистон рассказали, что пара провела прошедший год практически порознь. Актриса жила в Лос-Анджелесе, а ее супруг — в Нью-Йорке. По информации источника, Дженнифер много снималась и практически не появлялась на светских тусовках, в то время как Джастин проводил много времени в богемной компании.