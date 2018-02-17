СМИ узнали, почему Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся
Накануне стало известно, что голливудские звезды Дженнифер Энистон и Джастин Теру приняли решение развестись спустя 2,5 года с момента заключения брака. Знакомые Энистон рассказали, что пара провела прошедший год практически порознь. Актриса жила в Лос-Анджелесе, а ее супруг — в Нью-Йорке. По информации источника, Дженнифер много снималась и практически не появлялась на светских тусовках, в то время как Джастин проводил много времени в богемной компании.
Инсайдеры утверждают, что актер и режиссер называл свой семейный статус чистой формальностью и говорил, что он «совершенно свободен». Отмечается, что чаще всего его видели в компании молодой фотохудожницы Петры Коллинз. По мнению СМИ, дружба с ней и стала конечной точкой в отношениях Теру и Энистон.
Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру познакомились в 2011 году на съемках совместного фильма, а спустя четыре года узаконили отношения.
Фото: instagram, globallookpress