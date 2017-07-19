Две привычки, которые убивают ваши отношения
1. Вы избегаете общения
Если вы поссорились со своим партнером, то наказывать его лишением общения крайне недальновидно. Эта стратегия не решит конфликт и только усугубит ситуацию, отдалит пару от примирения. Результаты исследования также показали, что люди, избегающие обсуждения проблемы, в целом испытывают меньше наслаждения и удовлетворения от отношений.
2. Вы ожидаете, что мужчина будет читать ваши мысли
Как выяснили специалисты, предположение, что ваш партнер обладает телепатией и точно знает, что вы чувствуете и чего вам хочется, ведет к недопониманию и конфликтам. Чаще всего чтения мыслей ожидают женщины, хотя в итоге страдают оба пола. Именно поэтому важно озвучивать свои чувства и сомнения, а не накапливать претензии и ждать, когда он или она наконец осознает свои грехи.
Чтобы не доводить отношения до точки кипения и, возможно, до разрыва, исследователи предлагают парам ставить себя на место другого, чаще задавать вопросы и находить время для семейных разговоров.
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