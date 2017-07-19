Ученые из университета Бэйлор выяснили, какие два аспекта поведения могут разрушить любые отношения.

1. Вы избегаете общения

Если вы поссорились со своим партнером, то наказывать его лишением общения крайне недальновидно. Эта стратегия не решит конфликт и только усугубит ситуацию, отдалит пару от примирения. Результаты исследования также показали, что люди, избегающие обсуждения проблемы, в целом испытывают меньше наслаждения и удовлетворения от отношений.

2. Вы ожидаете, что мужчина будет читать ваши мысли

Как выяснили специалисты, предположение, что ваш партнер обладает телепатией и точно знает, что вы чувствуете и чего вам хочется, ведет к недопониманию и конфликтам. Чаще всего чтения мыслей ожидают женщины, хотя в итоге страдают оба пола. Именно поэтому важно озвучивать свои чувства и сомнения, а не накапливать претензии и ждать, когда он или она наконец осознает свои грехи.

Чтобы не доводить отношения до точки кипения и, возможно, до разрыва, исследователи предлагают парам ставить себя на место другого, чаще задавать вопросы и находить время для семейных разговоров.

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