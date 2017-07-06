Как выяснили американские ученые, женщины и мужчины ждут от своих партнеров разного поведения после конфликтов.

Ученые из университета Бакнелла провели ряд онлайн-опросов и выяснили, каковы ожидания мужчин и женщин друг от друга, когда дело касается извинений.

Оказалось, женщины считают, что их партнер должен не только уделить порядочное количество времени раскаянию, но и проронить несколько слез, чтобы подтвердить свою искренность. Такое поведение выглядит в глазах участниц исследования доказательством эмоциональной связи в паре. Мужчины же уверены, что лучший способ примирения — это интимная близость. Она служит для них сигналом сексуальной доступности их возлюбленной.

Из-за различий во взглядах на идеальный способ извинений обидчики не всегда просят прощения так, как от них ожидает спутник. Хотя ученые считают, что любое проявление эмоциональной привязанности помогает сгладить конфликт, вы восстановите мир в отношениях быстрее, если будете учитывать представления вашего супруга о том, как выглядят извинения.

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