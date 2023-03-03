Дружба на работе: как долго длятся такие отношения

Дружба должна приносить только положительные эмоции, но стоит ли совмещать такие близкие отношения с работой. Ментор по личной стратегии Станислав Кузавов рассказал, можно ли дружить с подчиненными или начальством, и надо ли брать к себе на работу друзей.

Эксперт в беседе с WomanHit.ru порекомендовал не идти на компромиссы только ради дружбы. Если вы взяли друга к себе на работу, то не стоит руководствоваться жалостью или желанием спасти близкого. Ведь в итоге вы ожидаете от него результата. Совет подходит и для подчиненных: не надо стесняться отказывать друзьям, если предложенная ими работа вам не подходит.

По словам ментора, лучше не делать друг другу поблажек только потому, что вы в хороших отношениях.

«Подобные ожидания приведут к тому, что работа будет делаться кое-как, а дружеские отношения станут менее крепкими и вовсе сойдут на нет на фоне придирок, конфликтов и недопонимания», – говорит Станислав.

Важно не путать работу с дружбой и соблюдать субординацию.

«Нередко дружеские отношения между руководителем и подчиненным мешают нормальной рабочей коммуникации. Начальник может бояться сделать замечание, делегировать какие-то дела, подчиненный может бояться возразить — все это на фоне страха каким-то образом разрушить дружбу. Такого допускать не стоит», – отмечает ментор.

Кроме того, необходимо помнить, что увольнение – это не значит конец дружбе. Такие ситуации встречаются часто, но подчиненному важно не обижаться.

«Можно предпринять какие-то действия, которые позволят обойтись без увольнения, но в некоторых случаях расставание оказывается лучшим сценарием для обеих сторон», – говорит эксперт.

Ментор добавляет, что долговечность дружбы зависит от двух человек. Поэтому важно, насколько каждый готов вкладываться в дружеское общение.

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