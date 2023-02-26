Ученые доказали взаимосвязь дурного характера и невысокого роста

Любопытный эксперимент завершили ученые итальянского университета в городе Падуя.

Изучив 637 взрослых мужчин, психологи пришли к выводу: невысокий рост чаще вызывает у сложившегося самодостаточного мужчины всевозможные комплексы.

В первую очередь недостаток роста приводит к нарциссизму и макиавеллизму, однако способен развить и психопатические особенности.

Цинизм, самовлюбленность, лживость и склонность к манипулированию уживаются в таких людях с комплексом неполноценности.

В поисках ответа на вопрос о причинах подобной взаимосвязи, ученые сошлись во мнении: это последствия эволюционного развития.

Как сообщает Газета.Ru невысокий по сравнению с остальными членами племени рост мешал нашим далеким предкам самоутвердится в первобытнообщинном обществе.

Заместительной терапией становилась хитрость и ее побочные составляющие.