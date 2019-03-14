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«Друг, учитель, опора»: Ляйсан Утяшева нежно поздравила Павла Волю с 40-летием и показала его неизвестные фото с детьми

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Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Фото: Instagram Ляйсан Утяшевой
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Павел Воля празднует юбилей.

Известный юморист Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева стали мужем и женой чуть меньше шести лет назад. Но это не мешает им культивировать любовь и нежность в своей семье и демонстрировать чувства при любом удобном случае. Сегодня любящая жена не могла не поздравить супруга, ведь ему исполнилось 40 лет. В ее блоге появился нежный видеоколлаж из неизвестных фотографий шоумена, трогательное послание, а в сториз спортсменка показала те кадры, которые вызывают у нее самые сильные эмоции.

«Моя любовь, лучший мужчина во вселенной, лучший отец, лучший друг, учитель, романтик, поэт, моя опора. И, как говорят наши дети, "папа, мы любим тебя больше, чем вся вселенная, горячее, чем солнце". Я тебя очень люблю. Возможно, слишком романтично. Ну, а как иначе, когда это все про тебя? С Днем рождения», — написала Ляйсан.

Присоединяемся к поздравлениям!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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