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«Доверяйте своей сильной половинке»: Мария Кожевникова рассказала, как чуть не поругалась с мужем

Мария Кожевникова поблагодарила супруга за мудрость и призналась ему в любви.

«Зима я готова! Вчера спорила с мужем, чтобы не менять резину на машине, по прогнозу обещали чуть ли не +16, решила брать мудростью, сдалась))) А сегодня с утра увидела первый снег в окошке и подумала, какая же я счастливая и влюбленная в своего лучшего мужчину на свете! Цените и доверяйте своей сильной половинке», — написала она.

Мудрой артистка старается бывать и в жизни. «Вы часто, особенно после прямых эфиров, пишете, что я простая в общении... Я, конечно, бываю разной и очень сильно зависима от настроения, но всегда в моей голове есть одна итальянская пословица: "Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку"», — писала Мария ранее.

Своих сыновей многодетная мама старается воспитывать с такой же спокойной атмосфере. Большим помощником в этом стал ее младший сын Василий. «Ты единственный, кто в нашей семье излучает спокойствие, а твой нежный взгляд и философское отношение меня восхищает и умиляет) Ты не возмутим, даже когда братья отбирают у тебя игрушку, просто берешь другую... я никогда не забуду, как мы с тобой лежали в больнице с высокой температурой , причём у тебя была выше - 39,6, мне было так плохо, что я встать не могла, а ты сидел рядом и смотрел мне в глаза, как бы подбадривая, мол мам, все хорошо, не волнуйся за меня», — рассказывала она в первый день рождения наследника.

А вы часто спорите с близкими?

Фото: instagram

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