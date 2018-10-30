«Доверяйте своей сильной половинке»: Мария Кожевникова рассказала, как чуть не поругалась с мужем

Мудрой артистка старается бывать и в жизни. «Вы часто, особенно после прямых эфиров, пишете, что я простая в общении... Я, конечно, бываю разной и очень сильно зависима от настроения, но всегда в моей голове есть одна итальянская пословица: "Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку"», — писала Мария ранее.

Своих сыновей многодетная мама старается воспитывать с такой же спокойной атмосфере. Большим помощником в этом стал ее младший сын Василий. «Ты единственный, кто в нашей семье излучает спокойствие, а твой нежный взгляд и философское отношение меня восхищает и умиляет) Ты не возмутим, даже когда братья отбирают у тебя игрушку, просто берешь другую... я никогда не забуду, как мы с тобой лежали в больнице с высокой температурой , причём у тебя была выше - 39,6, мне было так плохо, что я встать не могла, а ты сидел рядом и смотрел мне в глаза, как бы подбадривая, мол мам, все хорошо, не волнуйся за меня», — рассказывала она в первый день рождения наследника.

А вы часто спорите с близкими?