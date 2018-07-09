«Божий дар»: Мария Кожевникова показала младшего сына, сообщила его имя и рассказала о характере

Целый год после рождения младшего сына актриса Мария Кожевникова держала в секрете его имя и запрещала обсуждать ее семью. Сегодня молодая многодетная мама представила миру ребенка.

«Прошу любить и жаловать, Василий Васильев! Сыночек, ты мой Божий дар! Я так многому у тебя научилась за эти 365 дней. Ты единственный, кто в нашей семье излучает спокойствие, а твой нежный взгляд и философское отношение меня восхищает и умиляет) Ты не возмутим, даже когда братья отбирают у тебя игрушку, просто берешь другую...я никогда не забуду , как мы с тобой лежали в больнице с высокой температурой, причем у тебя была выше — 39,6, мне было так плохо, что я встать не могла, а ты сидел рядом и смотрел мне в глаза , как бы подбадривая, мол мам, все хорошо, не волнуйся за меня) Ты излучаешь свет, даже на улице в нашем поселке все еще из далека узнают лучезарного Василька! В общем, это вселенское счастье быть твоей мамой, и я, видимо что — то сделала хорошее в этой жизни, что Господь мне послал такой подарок! Моя любовь, мой царь, а именно так переводится твое имя! Я люблю тебя бесконечно и буду молить Бога за тебя! Живи, радуйся, постигай, достигай, а мы, вся твоя большая семья всегда рядом», — написала она в блоге.