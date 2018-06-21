«Для нее он не был альфа-самцом»: нумеролог рассказала, почему Тимати выбрал Решетову, а не Шишкову

Поклонники красивой пары — Алены Шишковой и Тимати — которая рассталась почти сразу после рождения очаровательной дочки, до сих пор не понимают причин их расставания. Была и любовь, и страсть. Все дело в несовместимости, уверена лайф-коуч и нумеролог Ольга Перцева. Она рассказала WMJ.ru, почему Анастасия Решетова оказалась лучшей пасией для артиста.

«Алена из тех женщин, кто подсознательно конкурирует с мужчиной. Если ссора, то на одинаковом уровне, никогда не промолчит, всегда ответит. В целом в паре с Аленой Тимур не получал того уважения, которое хотел. Проблема в разной силе характера. Для нее он никогда не был альфа-самцом, и это как раз та самая причина, по которой вернуться к ней для него сложно, хотя отпустить свои чувства он до сих пор, определенно, не может — есть энергетическая зависимость. <...> В паре с Аленой Тимур всегда недодавал ей благодарности (по ее мнению), где-то даже казался невежей. Таких острых углов нет в отношениях с Настей», — уверена нумеролог.

«В отношениях с Настей все гармоничнее и проще. Ее сексуальность лучше раскрыта от природы, и дело тут не в откровенных нарядах, а в том, что она довольна жизнью, наслаждается каждым моментом, это есть и у Тимура, и тут они совпали идеально», — пояснила Ольга.

Фото: instagram