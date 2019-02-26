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Дарья Мороз подтвердила, что развелась с Константином Богомоловым, после слухов о его романе с Ксенией Собчак

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мороз

Фото: Instagram Дарьи Мороз
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Бывшая жена Константина Богомолова ответила на провокационный вопрос журналистов.

Долгое время актриса Дарья Мороз хранила молчание по поводу статуса своего брака с режиссером Константином Богомоловым. Время от врекмени в ее блоге появлялись фотографии семейного досуга, что несколько запутывало всех: в светских кругах ходили слухи о том, что пара давно не вместе. Сейчас, после возникновения слухов о романе Константина с Ксенией Собчак, интерес к этой теме возрос. Наконец, Дарья прокомментировала ситуацию в своей семье.

«Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь. Поэтому никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе», — цитирует слова Дарьи Мороз «Антиглянец».

«За последние 2.5 года я приняла участие в 3-х Костиных спектаклях и снялась в киносериале "Содержанки", который вот-вот выйдет. Тандем творческий — более тонкая материя, чем тандем личный, как ни странно это прозвучит. Я много лет являюсь членом Костиной актерской команды. Найти людей, говорящих с тобой на одном языке в профессии иногда сложнее, чем найти спутника по жизни. Поэтому, как видите, работать мы тоже успешно продолжаем вместе и, надеюсь, так будет и дальше. Мы с Костей с уважением относимся друг к другу и навсегда останемся близкими людьми и любящими родителями для Ани. У нас прекрасные дружеские отношения», — пояснила она.

«Что касается личной жизни каждого, мы ее не обсуждаем и не комментируем — это личное дело его и мое», — подчеркнула она, дав понять, что не собирается комментировать слухи вокруг личной жизни близкого ей человека.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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