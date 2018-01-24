Дарья Мороз и Константин Богомолов не живут вместе и готовятся к разводу
34-летняя Дарья Мороз и 42-летний Константин Богомолов живут в браке уже 7 лет, но не так давно в их круге общения начали ходить слухи о расставании пары. Якобы супруги уже не любят друг друга и даже разъехались.
«Слухи об их разводе ходят с позапрошлой осени. Страсть там давным-давно прошла. Богомолов надолго уезжает в командировки. А Даша жаловалась подругам, что для него на первом месте карьера. Они, скорее всего, и не живут вместе. Но у них ведь такой еще момент: у них дочка, которую Богомолов просто обожает», — заявил приятель четы, пожелавший остаться анонимным, в интервью «Экспресс-газете».
У Дарьи и Константина действительно есть общая 8-летняя дочь Аня. Любопытно, что и актриса, и режиссер уже прокомментировали информацию о своем разрыве, но весьма туманно. Мороз сказала: «Развод… За пять минут про это не расскажешь. А встретиться с вами до конца марта, извините, не могу». Богомолов, в свою очередь, высказался так: «Семейная жизнь разделяется на два, три года, семь лет, тринадцать и тридцать. Но я ужасно не люблю эти психологические градации. Сейчас ведь как раз седьмой год у нас».
Фото: Global Look Press, Instagram