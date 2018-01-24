Дарья Мороз и Константин Богомолов не живут вместе и готовятся к разводу

34-летняя Дарья Мороз и 42-летний Константин Богомолов живут в браке уже 7 лет, но не так давно в их круге общения начали ходить слухи о расставании пары. Якобы супруги уже не любят друг друга и даже разъехались.

«Слухи об их разводе ходят с позапрошлой осени. Страсть там давным-давно прошла. Богомолов надолго уезжает в командировки. А Даша жаловалась подругам, что для него на первом месте карьера. Они, скорее всего, и не живут вместе. Но у них ведь такой еще момент: у них дочка, которую Богомолов просто обожает», — заявил приятель четы, пожелавший остаться анонимным, в интервью «Экспресс-газете».