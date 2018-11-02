Данила Козловский сделал предложение своей девушке?

В последнее время на безымянном пальзе Ольги Зуевой, девушки Данилы Козловского, все чаще замечают кольцо, похожее на помолвочное. Представители СМИ сделали вывод: скоро влюбленные сыграют свадьбу.

Поговаривают, что предложение своей девушке актер сделал этой весной на премьере фильма «На районе» — ее режиссерского дебюта. Однако кольцо она надевала еще летом прошлого года.

Свои отношения Ольга и Данила не комментируют.

О том, что Данила Козловский встречается с Ольгой Зуевой, представители прессы узнали в 2015 году.

Фото: instagram