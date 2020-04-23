Бывший муж и новый бойфренд Риты Дакоты встретились на празднике ее дочери

«С одной стороны семья бывшего мужа, с другой — мой любимый мужчина. Многие крутят пальцем у виска, а мне вот кажется, что нет более естественных отношений после развода, если есть общий ребенок. Однажды все обиды проходят и любая ситуация становится совершенной. А для тех, у кого это не откликается ни в какую, советую к прочтению Типпинга, Улолша, Роуча и Бурбо. Отмечаем два с половиной года Миюси. Хороший сегодня день, добрый и про любовь», — написала она.