Поцелуи в масках и нежные объятия: Рита Дакота и Федор Белогай поучаствовали в романтической фотосессии
О романе 30-летней Риты Дакоты и 32-летнего Федора Белогая стало известно в начале этого года, когда пара вместе улетела отдыхать на Бали. Позже новый возлюбленный Дакоты снялся в ее клипе «Электричество». Теперь, в разгар эпидемии коронавируса, пара опубликовала кадры из тематической съемки.
«Мы бодримся, стараемся мыслить позитивно и находить очевидные плюсы в карантине», — поделилась певица.
«Спасибо тебе мудрая и заботливая вселенная за этот урок, мы поняли его и нам больше не нужны вирусы и карантины чтобы найти время для себя и своих близких», — написал ее возлюбленный.
Рита уже давно познакомила Федора с дочерью. «У Мии есть папа. И еще у Мии теперь есть друг Федя. Они очень круто ладят, Мия его обожает. Но никто ни как какие чужие роли не встает, все друг друга уважают и берегут», — писала она.
Как вам эта пара?
Фото и видео: Instagram
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