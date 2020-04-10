Поцелуи в масках и нежные объятия: Рита Дакота и Федор Белогай поучаствовали в романтической фотосессии

Рита уже давно познакомила Федора с дочерью. «У Мии есть папа. И еще у Мии теперь есть друг Федя. Они очень круто ладят, Мия его обожает. Но никто ни как какие чужие роли не встает, все друг друга уважают и берегут», — писала она.

Как вам эта пара?