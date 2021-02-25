Блогер придумала оригинальный план мести парню-изменщику и прославилась
Она вычислила, что ее возлюбленный тайно встречался с тремя девушками. Молодой человек отрицал обвинения, но Эмили решила показать ему, что знает об интрижках. Она захотела сделать это необычным способом.
Автор ролика распечатала все переписки парня с другими представительницами слабого пола в социальных сетях. С помощью суперклея она развесила листы по стене в комнате молодого человека. Эмили заклеила даже зеркало: теперь ее парень не мог посмотреться в него.
Пользователи оценили «юмор» героини. Первый ролик они посмотрели более 2,3 миллиона раз за три дня. Большинство юзеров встали на сторону блогера. При этом нашлись те, кто осудил ее за «издевательства». По их словам, Эмили не стило поступать мелочно: она зря потратила время на того, кто ее не уважает.
Ранее мы писали, что британка Эмили Донован похудела на 42 килограмма после того, как узнала об изменах жениха. 24-летняя жительница Уэльса, Великобритания, перед свадьбой уличила своего молодого человека в неверности и отменила мероприятие.
Расставание с бойфрендом стало мощным стимулом: она решила отомстить бывшему необычным способом. Девушка, весившая 99 килограммов, сбросила 42 килограмма и сильно похорошела.
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Фото и видео: TikTok/@lovetruthink, pixabay.com
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