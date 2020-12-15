Обманутая невеста отомстила жениху и похудела на 42 килограмма

Раньше она часто заказывала еду на дом или предпочитала ходить в рестораны с любимым. «Я всегда ела на бегу какие-то бутерброды или чипсы. Я могла пропускать полноценные приемы пищи и вместо этого объедаться снеками», — объяснила она.

Донован в корне изменила свои привычки. «Раньше меня и на прогулку сложно было вытащить, а сейчас я все выходные гуляю — моей собаке это безумно нравится», — признается она.

Теперь британка весит всего 57 килограммов, похудение добавило уверенности в себе. «Последние 19 килограммов я сбросила во время изоляции из-за коронавируса, так как я чувствовала больше мотивации», — добавила она.