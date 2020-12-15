Обманутая невеста отомстила жениху и похудела на 42 килограмма
Фото: Facebook/Emily Donovan
24-летняя жительница Уэльса, Великобритания, перед свадьбой уличила своего молодого человека в неверности и отменила мероприятие. Расставание с бойфрендом стало мощным стимулом: она решила отомстить бывшему необычным способом. Девушка, весившая 99 килограммов, сбросила 42 килограмма и сильно похорошела.
Как объяснила Эмили, в ее распорядке появились правила здорового образа жизни: она начала регулярно бегать, ходить в спортзал и придерживаться сбалансированной диеты. Кроме того, британка начала готовить дома.
Фото: Facebook/Emily Donovan
Раньше она часто заказывала еду на дом или предпочитала ходить в рестораны с любимым. «Я всегда ела на бегу какие-то бутерброды или чипсы. Я могла пропускать полноценные приемы пищи и вместо этого объедаться снеками», — объяснила она.
Донован в корне изменила свои привычки. «Раньше меня и на прогулку сложно было вытащить, а сейчас я все выходные гуляю — моей собаке это безумно нравится», — признается она.
Теперь британка весит всего 57 килограммов, похудение добавило уверенности в себе. «Последние 19 килограммов я сбросила во время изоляции из-за коронавируса, так как я чувствовала больше мотивации», — добавила она.
Фото: Facebook/Emily Donovan, pixabay.com
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