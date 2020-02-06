Беременная жена Константина Эрнста показала редкое фото с ним и нежно поздравила с 59-летием

В четверг, 6 февраля, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст празднует 59-летие. Одним из самых трогательных поздравлений стал пост, который его 31-летняя супруга Софья опубликовала у себя в Instagram. Под редкой совместной фотографией (супруги стараются не делать личную жизнь достоянием общественности) она написала «номер 1» и добавила несколько смайликов в виде красных сердечек.