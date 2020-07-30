Баста рассказал, как фанатки пытались развести его с женой: «Лети ко мне, мой мотылек»
Фото: Starface
В июне 2020 года Баста с супругой Еленой отметили стальную свадьбу. Рэпер все 11 лет не перестает признаваться в любви жене. В новом ток-шоу, посвященном его семейной жизни Василий Вакуленко рассказал, что доверяет супруге, как и она ему.
Василий Вакуленко рассказал, что он со своими брутальными друзьями часто посмеивается над теми, кто во всем слушается жену и, строя из себя независимого мужика, сюсюкается с женой. Но тут же признался, что и сам является «подкаблучником».
«У меня и баня рядом с домом и студия тоже, — с юмором признался Баста. — Так что я тоже "каблук"».
На вопрос, доверяет ли ему жена, он ответил, что во всем. «Однажды ей скинули якобы мою переписку в Instagram. Девушка писала: "Лети ко мне, брось свою мымру!". Мы посмеялись над этим, к тому же Лена не поверила, что я могу написать сообщение без ошибок», — рассказал Баста о попытках поклонниц развести его с женой.
Василий Вакуленко также признался, что будущих женихов его дочерей Маши и Василисы ждет незавидная участь: «Я еще не придумал способ, как буду пытать их, но это точно будет», — отметил он сквозь смех.
Василий и Елена Вакуленко поженились в 2009 году. Тогда многие сочли их брак мезальянсом: Елена была из очень обеспеченной семьи, а Василий лишь делал первые шаги на сцене. Но со временем он доказал, что достоин своей любимой.
Фото: Instagram Василия и Елены Вакуленко
Видео: youtube-канал ТО «Gazgolder»
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