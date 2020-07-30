Баста рассказал, как фанатки пытались развести его с женой: «Лети ко мне, мой мотылек»

Василий Вакуленко рассказал, что он со своими брутальными друзьями часто посмеивается над теми, кто во всем слушается жену и, строя из себя независимого мужика, сюсюкается с женой. Но тут же признался, что и сам является «подкаблучником».

«У меня и баня рядом с домом и студия тоже, — с юмором признался Баста. — Так что я тоже "каблук"».

На вопрос, доверяет ли ему жена, он ответил, что во всем. «Однажды ей скинули якобы мою переписку в Instagram. Девушка писала: "Лети ко мне, брось свою мымру!". Мы посмеялись над этим, к тому же Лена не поверила, что я могу написать сообщение без ошибок», — рассказал Баста о попытках поклонниц развести его с женой.

Василий Вакуленко также признался, что будущих женихов его дочерей Маши и Василисы ждет незавидная участь: «Я еще не придумал способ, как буду пытать их, но это точно будет», — отметил он сквозь смех.

Василий и Елена Вакуленко поженились в 2009 году. Тогда многие сочли их брак мезальянсом: Елена была из очень обеспеченной семьи, а Василий лишь делал первые шаги на сцене. Но со временем он доказал, что достоин своей любимой.