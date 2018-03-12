Анастасия Волочкова рассказала о ненастоящем венчании и шикарных подарках жениху

Свадьба, которую сыграла Анастасия Волочкова в 2007 году, стала одной из самых обсуждаемых. Публика обвиняла балерину в позерстве, ведь мероприятие, для проведения которого был забронирован Екатерининский дворец в Санкт-Петербурге, приобретено пять свадебных нарядов, нанято 400 актеров и приглашено 350 гостей, была просто хорошо поставленным шоу. «Все было по-царски», — вспоминает артистка в видеоинтервью для WMJ.ru. Она очень гордится, что именно для нее было сделано исключение: место было согласовано с мэрией.

«Я даже не скрываю, я реально из этой свадьбы хотела сделать шоу. Некий перформанс себе на память. Я сказала своему бывшему мужу: "Игорь, ты меня любишь?" — "Да" — "И я тебя люблю безумно, давай сыграем свадьбу вот такую пока мы молодые, красивые. Я хочу быть невестой", и все вот эти формальности мне были не нужны», — призналась Анастасия.

Многие поклонники артистки заблуждаются, полагая, что поход в церковь с «супругом» был венчанием. «У нас не было венчания, у нас была некая помолвка, но это не являет собой таинство, которое связывает узами. Помолвка — это просто момент, когда в храме мужчина делает женщине предложение, дарит цветочек. Это — некое предложение к тому, чтобы связать свою жизнь вместе», — пояснила звезда.