Эпатажная балерина резко ответила на критику хейтеров.

Имя Анастасии Волочковой уже долгое время значится одним из первых в списке скандально знаменитых персон отечественного шоу-бизнеса. Шпагаты в самых необычных местах, ставшие визитной карточкой балерины, глубокие декольте и микроскопические бикини, едва сдерживающие ее пышный бюст, и неизменные букеты из белых роз чаще всего украшают страницу Волочковой в популярной социальной сети. Многочисленные пользователи Instagram зачастую подвергают Анастасию резкой критике за кричащую, по их мнению, откровенность.

Артистка, редко отвечающая фолловерам, в одной из последних записей в Instagram решила расставить все точки над «i»: «Мои хорошие! Вам же больше нравится мой кураж? 😂👍🏼 Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите.😂 Это-я.👍🏼 Настоящая и искренняя. Поездка на Мальдивы-мне! Пишу из самолета-это тоже мне.😊 Подаренный мне белый майбах-мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте.😂 Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! И мои!🌺 Объятия любимого человека-тоже мне! 🙏🏻 Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте. 😂 Дарите своим добро. Если есть кому... По-настоящему.. Так и счастье-мне! Любви вам, дорогие! И радости! И умейте не завидовать, а радоваться успехам других! А всё, что у меня есть , я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё».

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 5, 2018 at 3:11 PST

После этого поста в блоге Волочковой появилось несколько кадров с отдыха на Мальдивах, куда балерина улетела минувшим вечером.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 6, 2018 at 12:18 PST