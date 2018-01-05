«Мне можно все»: Анастасия Волочкова показала любимого мужчину и роскошные подарки
Имя Анастасии Волочковой уже долгое время значится одним из первых в списке скандально знаменитых персон отечественного шоу-бизнеса. Шпагаты в самых необычных местах, ставшие визитной карточкой балерины, глубокие декольте и микроскопические бикини, едва сдерживающие ее пышный бюст, и неизменные букеты из белых роз чаще всего украшают страницу Волочковой в популярной социальной сети. Многочисленные пользователи Instagram зачастую подвергают Анастасию резкой критике за кричащую, по их мнению, откровенность.
Артистка, редко отвечающая фолловерам, в одной из последних записей в Instagram решила расставить все точки над «i»: «Мои хорошие! Вам же больше нравится мой кураж? 😂👍🏼 Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите.😂 Это-я.👍🏼 Настоящая и искренняя. Поездка на Мальдивы-мне! Пишу из самолета-это тоже мне.😊 Подаренный мне белый майбах-мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте.😂 Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! И мои!🌺 Объятия любимого человека-тоже мне! 🙏🏻 Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте. 😂 Дарите своим добро. Если есть кому... По-настоящему.. Так и счастье-мне! Любви вам, дорогие! И радости! И умейте не завидовать, а радоваться успехам других! А всё, что у меня есть , я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё».
После этого поста в блоге Волочковой появилось несколько кадров с отдыха на Мальдивах, куда балерина улетела минувшим вечером.
Большинство фолловеров поддержали Анастасию, однако нашлись и те, кто посчитал данную запись очередной попыткой привлечь к себе внимание.
Напомним, некоторое время назад Анастасия Волочкова шокировала пользователей Сети, спустившись с мраморной лестницы в шпагате.
(Орфография и стиль автора сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram