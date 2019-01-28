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Силуэт любовницы и новый цвет волос Анастасии Костенко: в Сети обсуждают ситуацию в семье Дмитрия Тарасова

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

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Сплетники уверены: в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко не все так гладко, как кажется.

В июле прошлого года у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь. Девочка, которую назвали Миланой, растет настоящей копией папы, а родители уже планируют второго ребенка. Поклонники пары уверены: футболист и модель наконец обрели свое счастье, и идиллические картинки в их Instagram тому подтверждение.

Однако есть и те, кому семейное счастье бывшего мужа Ольги Бузовой кажется сомнительным. Помня о том, как именно публика узнала о существовании в его жизни новой избранницы, они всматриваются в фото и видео, которые публикует в соцсетях футболист. Видео, которое появилось в его блоге накануне, дало повод для сплетен.

В Сети появился коллаж, на котором в окне квартиры, где расслабляется Дмитрий Тарасов, отражается силуэт стройной брюнетки. «Это измена: В квартире Тарасова заметили силуэт любовницы», — пишет издание «Владтайм».

Тем временем в Анастасия Костенко опубликовала в «сториз» фото с новым цветом волос.

Официальных комментариев пары пока не поступало.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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